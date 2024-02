Este es el signo menos confiable de todo el zodiaco.

La astrología es la encargada de estudiar la influencia de los planetas y estrellas sobre los seres humanos, su carácter y toma de decisiones. En este sentido, sus 12 signos del zodiaco sirven de guía para conocer más de las cualidades y rasgos únicos de la gente, según su fecha de nacimiento. ¿Alguna vez has pensado cuál es el signo menos confiable?

A pesar de ser diferentes, los que se ganan el título de ser el signo menos confiable del zodiaco tienen en común que su forma de actuar los mete en problemas en sus relaciones interpersonales. En otras palabras, tienden a traicionar a gente cercana a ellos luego de sentirse heridos o amenazados.

¿Cómo es el signo menos confiable de todo el zodiaco?

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Aunque pueda sorprender, Piscis es considerado el signo menos confiable de todo el zodiaco. En particular, su naturaleza sensible y emocional puede llevar a los nacidos entre el 19 de febrero y 20 de marzo a ser impulsivos cuando se sienten heridos. Además, se meten en problemas con otros porque no consideran las consecuencias de sus acciones.

Leo (22 de julio - 22 de agosto)

Los nacidos entre el 22 de julio y el 22 de agosto y regidos por el elemento fuego, suelen mostrar un lado vengativo cuando se sienten heridos en lo más profundo de su ser o luego de que su ego resulta dañado de alguna manera. Estos rasgos de personalidad lo pueden convertir en el signo menos confiable de todo el zodiaco.

Géminis (21 de mayo - 21 de junio)

Gobernado por Mercurio, planeta de la comunicación, Géminis también es considerado el signo menos confiable porque tiende a revelar los secretos de otros o hablar de más en momentos de enojo o impulsividad, lo que puede llevar a situaciones de traición involuntaria.

Capricornio (21 de diciembre - 19 de enero)

Debido a su fuerte autoconfianza y su tendencia a priorizar sus intereses personales, los capricornianos pueden actuar de manera insensible hacia los sentimientos de los demás. También puede ser el signo menos confiable de todo el zodiaco cuando se sienten amenazados.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Los individuos nacidos entre el 22 de noviembre y el 21 de diciembre son conocidos por su impulsividad y espontaneidad. Sin embargo, se convierten en el signo menos confiable luego de reaccionar rápidamente ante cualquier amenaza que se le presente y sin considerar las consecuencias de sus acciones.

Por último, recuerda que cada persona en el mundo es única y que su comportamiento no está determinado únicamente por el signo zodiacal que le representa. No obstante, conocer sus tendencias te permite comprender mejor la manera en que se desenvuelve en sus relaciones interpersonales.

