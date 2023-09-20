¿Qué son los “montalikes”? Así puedes evitar ser estafado en redes sociales

Actualmente, las redes sociales se han convertido en un terreno fértil para la interacción social y oportunidades de empleo. Sin embargo, junto con las legítimas ofertas laborales, ha surgido una nueva amenaza: los "montalikes". ¿Habías escuchado hablar de este tendencia?

¿Qué son los montalikes?

Los montalikes son un grupo de personas que operan en las redes sociales con el fin de estafarte. Su modus operandi implica enviar mensajes privados a usuarios inocentes ofreciendo oportunidades laborales aparentemente sencillas y lucrativas.

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¿Cómo operan los montalikes?

El proceso comienza con una invitación aparentemente inocente por parte de los estafadores. En el mensaje, se presenta una oferta de trabajo en una supuesta empresa o corporativo. La promesa de una generosa remuneración por simplemente dar "likes" puede resultar tentadora para muchas personas. Sin embargo, la trampa se cierra cuando la víctima comienza a recibir dinero por sus acciones.

Los estafadores, en un intento de ganar la confianza de sus víctimas, cumplen inicialmente con los pagos prometidos. Pero esto es solo el primer paso de una estrategia diseñada para robar repetidamente. Los montalikes persuaden a las víctimas a invertir sus ganancias en criptomonedas o supuestas cuentas de inversión que, en última instancia, resultan ser falsas.

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¿Cómo evitar las estafas de los montalikes?

Para evitar caer en la estafa de los montalikes, es esencial tomar medidas preventivas. En primer lugar, realiza una investigación exhaustiva antes de considerar cualquier oferta laboral en línea. Examina la autenticidad de la empresa, consulta reseñas y busca opiniones de otros empleados para evaluar su legitimidad.

Además, mantente alerta ante las ofertas que parecen demasiado buenas para ser verdad, ya que promesas de altos ingresos con poco esfuerzo y en poco tiempo suelen ser señales de alarma.

También, protege tus datos personales a toda costa. Nunca compartas información sensible como tu número de seguro social o datos bancarios con un empleador desconocido en línea, ya que esta información podría utilizarse con fines de extorsión. Así mismo, evita realizar depósitos o transferencias de dinero como requisito para obtener empleo, ya que esto suele ser una táctica empleada por estafadores.

Por último, mantente alejado de enlaces extraños que provengan de ofertas laborales sospechosas, ya que podrían ser intentos de suplantación de identidad o de robo de datos privados.

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