¿De qué murió la actriz Queta Lavat? Revelan la razón

La mañana del pasado lunes 4 de diciembre se confirmó el lamentable fallecimiento de la actriz del Cine de Oro, Queta Lavat. Su muerte fue dada a conocer por medio de un comunicado de sus familiares.

Queta Lavat murió a los 94 años de edad y su muerte conmovió al mundo del cine y la televisión gracias a que la actriz dejó un legado imborrable a lo largo de 75 años de carrera artística.

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Maribel Guardia confirmó el fallecimiento de su hijo, Julián Figueroa.

Su deceso fue confirmado por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) a través de su cuenta de “X” (antes Twitter). “ANDI México comunica el fallecimiento de la socia intérprete Queta Lavat. Actriz mexicana de amplia trayectoria en teatro, cine y televisión. A sus familiares y amigos les mandamos nuestras condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI”.

¿Quién fue Queta Lavat? Enriqueta Margarita Lavat Bayona nació en la Ciudad de México en febrero de 1929. La actriz inició su camino en el cine gracias a la influencia de María Elena Marqués. Su debut en el séptimo arte se dio con “Las Colegialas” en 1946.

A lo largo de su extensa carrera participó en grandes cintas como “Dos tipos de cuidado”, “Un gallo en corral ajeno”, además de grandes melodramas como “Rebelde” y “Alondra”, entre muchos otros, así como en diversas obras de teatro.

Se casó con Armando Carrillo Ruiz en 1952, con quien procreó cuatro hijos. A lo largo de su carrera recibió grandes reconocimientos como La Diosa de Plata, un Ariel, el trofeo Esfera de Luz, el Premio Forjadores de la Industria, entre muchos otros.

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¿De qué murió Queta Lavat?

Durante un encuentro con los medios, Armando Carrillo, uno de los cuatro hijos de Queta Lavat, reveló que la actriz fue diagnosticada con cáncer de pecho y murió en su casa, pues nunca estuvo hospitalizada

“Cáncer de pecho. (Murió) Muy tranquila en casa. No estuvo hospitalizada”, detalló y aseguró que todos sus hermanos se reunieron en casa de su madre y fue en ese momento en que ella dio su último suspiro.

“Llegamos y nos juntamos, con una exhalación final se fue”, agregó afuera de la agencia funeraria donde se velaron los restos de su madre.

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