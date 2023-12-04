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FOTOS | ¿Sabías que Queta Lavat fue TikToker los últimos tres años de su vida?

La leyenda de la Época de Oro del cine mexicano murió este 4 de diciembre, a los 94 años... Y por falta de trabajo, los últimos años decidió ser tiktoker. Te contamos en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

Queta son sueter.jpg
Queta sonriendo.jpg
Queta tejiendo.jpg
Queta selfie de joven.jpg
Queta risa.jpg
Queta recibiendo premio.jpg
Queta nadando.jpg
Queta ganando el Ariel.jpg
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