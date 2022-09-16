¿Quién es el eliminado de la noche en Survivor México?

Survivor México se encuentra en su recta final y dos sobrevivientes no podrán llegar a la gran final ya que uno saldrá este viernes de eliminación y otro más terminará abandonando el reality de supervivencia durante el sábado de eliminación, ¿quién será el eliminado de esta noche?

Survivor México se encuentra más interesante que nuca debido a que todos los sobrevivientes se están jugando el todo por el todo para asegurar su permanencia en la gran final y así poder pelear por los 2 millones de pesos y por el tan anhelado campeonato.

La alianzas y estrategias se han vuelto fundamentales en la recta final, por ello, todos y cada uno de los concursantes se están jugando sus mejores cartas para llegar con vida a la final pues ya no importa tanto la tribu a la que pertenezcan sino lo que hagan en el plano individual.

Pero eso no es todo, ya que se requieren de otras virtudes para poder llevar a cabo sus planes que les aseguren un lugar en la final de Survivor México, una de ellas es la paciencia y el correcto control de sus emociones, lo cual no ha sido fácil para muchos de los sobrevivientes.

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Kenta perdió en días pasados la cabeza y eso pudo haberle salido caro en el Concejo Tribal donde sus compañeros podían haber votado por él para enviarlo el Duelo de Eliminación, pero aseguró su permanencia una semana más. Otro de los concursantes que está en la mira de todos es Yusef, quien se ha convertido en el blanco de los Halcones y Los Otros y su salida podría estar cerca.

La tensión aumenta a pocos días de la gran final de la competencia… 🟩🟨 ¡Los más fuertes se sienten vulnerables y temen salir este viernes de EXTINCIÓN! 🔥☠️#SurvivorElimina pic.twitter.com/4NEYydsNqC — Survivor México (@mexico_survivor) September 16, 2022

¿Quién será el eliminado? Son diez los sobrevivientes que se mantienen con vida en Survivor México; sin embargo, dos de ellos ya aseguraron su presencia en la última semana, Julián y Kenta, quienes se convirtieron en los ganadores de los dos últimos collares de inmunidad individual, por lo que los ocho restantes deberán enfrentarse entre sí para obtener su lugar en la gran final.

De los ocho, únicamente seis podrán avanzar ya que uno saldrá esta noche y otro hará lo propio en el sábado de eliminación. No te pierdas este viernes Survivor México en punto de las 19:30 horas a través de las pantallas de Azteca UNO y descubre quién será el eliminado de esta noche.

