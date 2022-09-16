Survivor México: Nahomi quiere llegar a la Gran Final con este participante.

Survivor México está a punto de llegar a la recta final, por lo que todos los participantes desean llegar hasta el último día del reality show. Las estrategias y conspiraciones no han faltado entre los sobrevivientes, quienes se han unido a lo largo de la temporada.

Cuchao, Julián y Kenta se han unido en los últimas semanas, dando paso a una de las alianzas más polémicas de la temporada. Los tres participantes desean mandar a Yusef al Juego de la Extinción, pues saben que es uno de los hombres más difíciles a vencer.

Cyntia y David también han estado muy unidos, aunque todavía no saben si es mejor aliarse con otros sobrevivientes o continuar su lealtad a Yusef.

Por su parte, Nahomi se ha dicho "entre la espada y la pared", pues tampoco sabe si debe tomar partido en las últimas semanas de Survivor México.

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Nahomi se visualiza en la Gran Final de Survivor México

Nahomi es considerada una de las participantes más fuertes dentro de Survivor México, pues ha liderado desde el día uno de la competencia. Sin embargo, la sobreviviente se visualiza en la Gran Final de nuetsro reality show con otro de los concursantes más sobresalientes de la competencia.

Se trata de Yusef Farah, a quien Nahomi también ve como un rival muy fuerte a vencer y un posible finalista de Survivor México.

"Yo creo que ahorita con Yusef... queremos llegar a la final ambos", declaró la participante en uno de los momentos claves de la contienda, pues Survivor México se encuentra en la recta final

No te pierdas Survivor México esta noche a las 7:30 de la noche por nuestra señal de Azteca UNO, pues pronto conoceremos al eliminado de la semana. Además, dentro de muy poco se conocerá el campeón o campeona de la temporada.

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