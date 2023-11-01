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FOTOS | Danna Paola se reencuentra con su crush Ester Expósito

Danna Paola emocionó a sus fans al compartir unas fotos junto a su amiga Ester Expósito en México. ¡Y se rumoraba que era su crush! Te contamos en fotografías.

Por: Ana Patricia Pérez

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