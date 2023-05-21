MasterChef Celebrity: ¿Quién es el eliminado este domingo 21 de mayo?

En los hogares de miles de seguidores apasionados, los domingos son sinónimo de emociones encontradas, de suspenso que se puede cortar en el aire y de un torrente de sentimientos que se entrelazan en cada episodio de MasterChef Celebrity 2023, pero como era de esperarse, la competencia para uno de los participantes llegó su fin y salió de la cocina más famosa de México.

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En la edición de este 21 de mayo, los corazones latieron al ritmo de una competencia desafiante y llena de talento culinario. La tensión flotó en el ambiente, mientras los aspirantes luchan por mantenerse en la competencia y demostrar su valía ante un panel de exigentes jueces. Pero al final, uno de los participantes fue eliminado y ese fue el conductor Pedro Prieto.

¿Quién fue el segundo eliminado de MasterChef Celebrity 2023?

En esta aventura gastronómica que combina el arte culinario con las personalidades más destacadas del mundo del espectáculo, los sentimientos son tan reales como los sabores que se despliegan en cada plato. Y en este segundo episodio, la oportunidad de demostrar sus habilidades en la cocina terminó para el conductor español.

Luego de tener varias complicaciones en cada uno de los retos que enfrentó en la cocina de MasterChef Celebrity 2023, Pedro Prieto fue elegido por los jueces para dejar la cocina más famosa de México, uniéndose así al club de los eliminados con Alejandro Lukini.

¿Cómo fue la despedida de Pedro Prieto?

El conductor Pedro Prieto fue expulsado de la competencia debido a la simplicidad de su plato, pues de acuerdo con los jueces no cumplió con los estándares de los demás platillos presentados por sus compañeros.

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A su salida, el madrileño más querido de México se dijo agradecido de haber participado en MasterChef Celebrity 2023 y confesó que le habría gustado estar más tiempo.

Quería verme más tiempo pero no me dieron chance. He intentado aprender todo lo que he podido. Ellos son los jueces, los profesionales y saben de lo que hablan

¿Cuándo y dónde ver MasterChef Celebrity?

No te pierdas el programa todos los domingo, en punto de las 20:00 horas por la señal de Azteca UNO y a través de la App TV Azteca EN VIVO.

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