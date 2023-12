Pirola: ¿Quiénes deben vacunarse contra esta subvariante de COVID-19?

Recientemente les informamos sobre la llegada de Pirola a México, la nueva subvariante de COVID-19, también conocida como JN-1 de SARS-CoV-2, la cual es altamente contagiosa, según expertos.

¿Cuál es la nueva subvariante de COVID-19?

La variante Pirola pertenece al linaje BA.2.86 y es considerada altamente contagiosa, ya que puede transmitirse vía intestinal y aérea. Afortunadamente no provoca una enfermedad grave, según revelaron los especialistas.

¡Luchan contra la enfermedad! Una historia llena de gran esfuerzo.

¿Cuáles son los síntomas de la variante Pirola?

Como mencionamos anteriormente, Pirola, la subvariante de COVID-19, no representa un riesgo mortal para la salud, por ello, Rodrigo García López, especialista epidemiológico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), advirtió sobre los riesgos.

Te puede interesar: Covid-19 Pirola: ¿Qué es y cuáles son los síntomas de esta nueva variante?

El especialista pidió tener especial cuidado con personas vulnerables, tales como menores de edad, adultos mayores y personas con comorbilidades. En ese tenor pidió estar atentos a los siguientes síntomas:



Afonía o ronquera.

Congestión.

Dolor de cabeza, muscular o de garganta.

Estornudos.

Fiebre.

Pérdida de olfato.

Tos seca y persistente.

En el menor de los casos, también puede haber algunos síntomas estomacales.

También te puede interesar: MPOX en México: ¿Qué hacer ante la enfermedad que está causando muertes en el país?

¿Quiénes deben vacunarse contra la Pirola? Como mencionamos anteriormente, la subvariante Pirola es altamente contagiosa; sin embargo, no representa un gran riesgo, aunque, de acuerdo con especialistas como Alejandro Macías, se espera un repunte de casos de COVID-19 durante la temporada invernal, debido a que se ya volvió un virus estacional.

Es importante mencionar que la Secretaría de Salud (SSa) mantiene desde octubre una campaña de vacunación contra COVID-19, incluso este miércoles 20 de diciembre inició la venta de dosis de la vacuna Pfizer en diversas farmacias particulares, con precios de entre 800 y casi mil pesos.

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: México pone fin a la emergencia sanitaria por COVID-19.

Es por eso que muchos se preguntan si deben vacunarse contra la Pirola, lo cierto es que, el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), declaró a Azteca Noticias que las personas más vulnerables son las que se deben vacunar.

“Son las que se deben vacunar, porque la vacuna no es para toda la población, la vacuna es para las personas vulnerables, los demás ya no la necesitamos. Seguimos protegidos y, de hecho, la protección que hemos tenido por la vacuna y la enfermedad que ya hayamos tenido, esa protección es suficiente para no desarrollar una enfermedad más grave”, recalcó.

Las personas vulnerables son: