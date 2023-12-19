El invierno trae consigo, no solo temperaturas gélidas, sino también una nueva amenaza: la variante JN-1 de SARS-CoV-2, conocida como Pirola, la cuál ya se encuentra en México.

Esta variante, perteneciente al linaje BA.2.86, ha levantado preocupaciones debido a su alto nivel de contagio, siendo capaz de propagarse tanto por la vía intestinal como aérea. Aunque las autoridades mexicanas han minimizado esta alarma sanitaria, es crucial tomar precauciones, especialmente para proteger a los más vulnerables.

Cabe señalar que la variante Pirola no provoca consecuencias graves a la salud, pero los síntomas pueden ser incómodos e incluyen afonía, congestión, dolor de cabeza, muscular o de garganta, estornudos, fiebre, pérdida de olfato y tos seca persistente. En este sentido, para evitar su propagación, es esencial adoptar medidas preventivas durante la temporada de frío.

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¿Cómo evitar contagiarse de la variante Pirola de Covid-19 durante la temporada de frío?

Higiene personal:

Lávate las manos con frecuencia y evita tocar tu cara. Al toser o estornudar, utiliza un pañuelo desechable o tu codo, para prevenir la propagación de partículas virales.

Uso de mascarillas:

Aunque las mascarillas no son una barrera absoluta, combinadas con una higiene adecuada, pueden ayudar a proteger a los demás, especialmente si presentas síntomas.

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Evitar contacto cercano:

Mantén distancia con personas enfermas de Covid-19, incluso si no muestran síntomas. Evita estar cerca de aquellos que se encuentran en aislamiento.

Ventilación:

Mejora la ventilación en espacios cerrados para reducir la concentración de partículas virales en el aire, y así también disminuir el riesgo de contagio.

Evitar cambios bruscos de temperatura:

Cubre tu boca y nariz al salir de lugares cálidos, para prevenir la inhalación de aire frío, ya que los cambios abruptos de temperatura pueden debilitar tu sistema inmunológico.

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Vacunación:

La vacunación contra el Covid-19 es una herramienta vital en la lucha contra la enfermedad. Consulta con tu proveedor de atención médica sobre las opciones de vacunación disponibles.

