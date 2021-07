¡Quiero Cantar!: Los Destrampados rechazan calificación de Horacio Villalobos.

Los Destrampados rechazaron la calificación de Horacio Villalobos en ¡Quiero Cantar! A los payasitos del matutino no les agradó cómo los evalúa nuestro presentador en sus participaciones.

La polémica se desató esta mañana, luego de que el divertido dúo ofreciera la presentación de su tema ‘El Final’ de Rostros Ocultos, pero en su muy peculiar estilo, ya que gustan de cantar temas de rock en español.

Tras su interpretación, Los Destrampados no querían la calificación de Horacio Villalobos, pero no contaban con que el resto de los jueces dijeran que si no aceptaban a la evaluación del conductor, ellos tampoco los evaluarían.

Piden a Los Destrampados respetar reglas de ¡Quiero Cantar!

La producción de Venga la Alegría solicitó a los wiwiriskis respetar las reglas del concurso y aceptar las calificaciones de Horacio Villalobos, así como del resto del jurado calificador, pues es algo con lo que tienen que cumplir todos los participantes del reality show de canto.

Aunque Los Destrampados dijeron no estar inconformes con el resto de los jueces, Karla Díaz, Rocío Banquells y Mario Lafontaine, finalmente tuvieron que aceptar las de todos y rondaron alrededor de “8".

