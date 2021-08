¡Quiero Cantar!: Bella, William y Lyn May se llevan los mejores memes.

Te presentamos los memes de lo más destacado en ¡Quiero Cantar! Los tuiteros no dejan pasar un solo detalle del reality show de canto de nuestro matutino.

Ha transcurrido un episodio más del concurso musical en donde hubo grandes sorpresas, avances y lamentablemente, sentenciados que se jugarán su estancia el día de mañana.

No es una gran sorpresa que Bella de la Vega esté en la lista como posible expulsada del reality show musical, pero tiene una conexión muy especial con el público, pues no dejan de salvarla semana a semana, así que no tiene mucho de qué preocuparse.

Yo quiero tener un millón de amigos 👏👏👏 #QuieroCantarSiempre Vamos Bella pic.twitter.com/4Ft1dOmt0y — Octtavio (@_TavoMX) August 12, 2021

Chef Mariano y Lin May dieron inesperadas sorpresas

Esta vez fue el chef Mariano y Lin May quienes dieron inesperadas sorpresas pues son de los favoritos del público y esta vez están sentenciados, al igual que Gaby Ramírez.

En los memes presentados por los fans de ¡Quiero Cantar!, expresaron el deseo de que William cante una canción de CD9, el apoyo a Bella de la Vega, la emotiva presentación de nuestra querida Laura G y el esfuerzo de todos y cada uno de los participantes que han mejorado en cada presentación.

Mi sueño es que le pongan una canción de CD9 a William #QuieroCantarSiempre pic.twitter.com/YgO4Om1VfG — allison schmidt 💚 (@AllisonEruGS) August 12, 2021

