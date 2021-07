Rey Grupero rompe en llanto por no poder estar en ¡Quiero cantar!

Esta mañana se dieron a conocer los 15 participantes del reality ¡Quiero cantar! de Venga la Alegría. Artistas como Bella de la Vega, Capi Pérez, Kristal Silva, Natalia Alcocer y otros se apuntaron para este próximo proyecto musical.

Los concursantes se dieron cita en la presentación de ¡Quiero Cantar!

¡Checa los participantes de ‘Quiero Cantar’ y temas que interpretarán!

Sin embargo, también llamó la atención el dueto de Curvy Zelma y Rey Grupero, quienes se alistaron para competir en esta sección de VLA.

Sergio Sepúlveda y Cynthia Rodríguez presentaron al mencionado dúo, pero llamó la atención la ausencia de Rey Grupero.

Pasados los minutos, el famoso youtuber se comunicó a nuestro foro de Venga la Alegría para aclarar lo sucedido.

Rey Grupero expresó en repetidas ocasiones que no se sentía bien, además de que se ausentó para cumplir con sus labores altruistas.

El comediante se disculpó entre lágrimas y se dijo comprometido por con el reality ¡Quiero cantar! de VLA.

Curvy Zelma aceptó la disculpa y pidió al artista su compromiso para dejar el corazón y alma en el escenario.

¿Por qué lloró Rey Grupero en la presentación de ¡Quiero Cantar!?

Rey Grupero aprovechó su enlace a nuestro matutino para hablar de sus problemas personales, confesando las críticas por parte de los internautas a su romance con Isa Castro.

Recordemos que el artista y Cynthia Klitbo terminaron su noviazgo en meses pasados, pero el Rey Grupero sanó su corazón muy pronto.

Entre lágrimas, el influencer pidió respeto para su nuevo romance con Isa Castro.

“Es difícil como influencer que la gente te juzgue tanto, que la gente te haga tantas cosas, que no se pongan a pensar en lo que uno siente. Tengo mucho sentimiento porque la humanidad es una caca, y yo les he demostrado que he sido una buena persona y ni con eso tienen un poco de sensibilidad”, trascendió durante la inauguración de ¡Quiero cantar!

El creador de contenido confesó que nunca utilizó a Cynthia Klitbo y se dijo “un caballero” durante la relación sentimental que sostuvieron.

“Estoy muy sentido con la gente. Yo nada más quiero decir que yo nunca utilicé a Cynthia, nunca hice nada contra ella, siempre fui un caballero, fui una buena pareja. Estaba bien solillo y ahí fue cuando llegó Isa”, concluyó.

