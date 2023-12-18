RBD está por despedirse, así fue su concierto este fin de semana
Este fin de semana, RBD dio su último concierto en el Foro Sol de la Ciudad de México, previo a su gran cierre en el Estadio Azteca próximamente.
A días de decirle adiós a sus fans y a la gira 2023, RBD se presentó en el Foro Sol este fin de semana, donde dio su última presentación en el recinto. Entre los asistentes estuvo Zuria Vega, Manolo Caro, Eddy Vilard, Zoraida Gómez, el periodista Joaquín López-Dóriga quien tuvo acceso al backstage y hasta la diseñadora del famoso uniforme rojo, Gabriela Chávez.