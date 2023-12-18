A días de decirle adiós a sus fans y a la gira 2023, RBD se presentó en el Foro Sol este fin de semana, donde dio su última presentación en el recinto. Entre los asistentes estuvo Zuria Vega, Manolo Caro, Eddy Vilard, Zoraida Gómez, el periodista Joaquín López-Dóriga quien tuvo acceso al backstage y hasta la diseñadora del famoso uniforme rojo, Gabriela Chávez.