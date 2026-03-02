inklusion logo Sitio accesible
En Exclusiva: Ari Borovoy y Angie Taddei hablan del 90’s Pop Tour: El antro en Ventaneando

La dupla adelantó detalles del concierto en el Coloso de Reforma y la evolución del tour que celebra 9 años.

Ventaneando

Por: Dulce Olvera

Ari Borovoy y Angie Taddei visitaron el foro de Ventaneando para hablar sobre el 90’s Pop Tour: El Antro, que se presentará el próximo 14 de marzo en el Coloso de Reforma. Durante la entrevista, compartieron cómo ha evolucionado el tour a lo largo de sus 9 años de trayectoria, manteniendo viva la música y la nostalgia de los 90.

