En Exclusiva: Ari Borovoy y Angie Taddei hablan del 90’s Pop Tour: El antro en Ventaneando

Ari Borovoy y Angie Taddei visitaron el foro de Ventaneando para hablar sobre el 90’s Pop Tour: El Antro, que se presentará el próximo 14 de marzo en el Coloso de Reforma. Durante la entrevista, compartieron cómo ha evolucionado el tour a lo largo de sus 9 años de trayectoria, manteniendo viva la música y la nostalgia de los 90.