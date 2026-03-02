Shakira hace historia en el Zócalo y cierra su gira por América
La cantante colombiana reunió a casi 400 mil personas en la explanada capitalina en un concierto de más de dos horas.
Shakira se presentó en el Zócalo capitalino para cerrar su gira por América con un récord de asistencia y presentaciones. La artista salió al escenario a las 8:33 p.m. y dedicó emotivas palabras al público, asegurando que “México es su casa”. El espectáculo, que se extendió por más de dos horas, congregó a casi 400 mil personas en la explanada principal de la capital del país.