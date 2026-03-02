Shakira hace historia en el Zócalo y cierra su gira por América

Shakira se presentó en el Zócalo capitalino para cerrar su gira por América con un récord de asistencia y presentaciones. La artista salió al escenario a las 8:33 p.m. y dedicó emotivas palabras al público, asegurando que “México es su casa”. El espectáculo, que se extendió por más de dos horas, congregó a casi 400 mil personas en la explanada principal de la capital del país.