Revelan nuevos detalles de la gira de reencuentro de RBD.

El fenómeno de RBD ha traspasado fronteras físicas y ha logrado permanecer en el tiempo, pues luego de una ausencia de los escenarios por más de 15 años, anuncian su Soy Rebelde Tour de la mano de Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Uckermann y aquí te revelamos algunos detalles.

La alegría de los seguidores de la banda ante el anuncio de su regreso ha causado conmoción y una lucha para obtener accesos a tan esperado encuentro, y para conocer más de lo que se espera en sus próximas presentaciones, te damos algunos pormenores.

¿Cuáles son los detalles de la Soy Rebelde Tour, gira de despedida de RBD?

La finalidad de Soy Rebelde Tour y todo el tiempo que pasó para que se hiciera posible este reencuentro fue debido al esfuerzo que todos los integrantes hicieron para darle un cierre a esa etapa, con el objetivo de agradecer todo el apoyo que han tenido por parte de sus seguidores.

“Pláticas de muchos años atrás, cada quien en sus carreras después de que pasaron estos 15 años, en los cuales nos separamos de toda esta gran aventura que vivimos con RBD, después de varios años de pláticas y negociaciones, llegamos a un acuerdo y al final para nosotros era cerrar este ciclo”, expresó Christopher Uckermann.

Aunque la carrera de cada uno de los integrantes ha tomado varios rumbos, sin duda, la suma de cada uno de los talentos en el escenario es lo que hace que RBD haya marcado una época y una historia para millones de personas en el mundo.

“Lo puedo decir por los demás, fue algo tan grande que vivimos que incluso para nosotros es difícil darnos cuenta de este fenómeno. El transcurrir de los años obviamente nos ha permitido darnos cuenta de este fenómeno y formar parte de él, pero ya lo vez desde la madurez, desde RBD es un engranaje y yo también le sumo”, afirmó Uckermann

¿RBD se encuentra preparando material nuevo?

La estrategia sobre el anuncio de su última gira ha resultado muy exitosa para RBD, desde que cambiaron el perfil de sus redes hasta que dieron a conocer las fechas, sedes y venta de boletos, en la que todos han estado involucrados de alguna manera.

Al respecto, Christopher Uckermann comentó: “Son básicamente dos etapas”.

¿Habrán nuevas fechas para Soy Rebelde Tour?

Una vez que se anunciaron las ciudades en las que RBD tendría presencia con su nuevo tour, muchos seguidores cuestionaron que dejaran fuera a países como Colombia, Chile y Perú. En este sentido Christopher Uckermann aclaró que se debió a cuestiones de logística y agenda.

“Personalmente, a mí me encantaría ir a todos los lugares, pero no depende de mí, no depende de todos, es un engranaje. Ojalá podamos lograrlo e ir a otros lugares, pero si esta va a ser la última vez que vamos a estar juntos, por eso estamos invitando a la gente a que cerremos este ciclo juntos que durará menos de medio año y va a ser la última vez que estemos juntos por lo menos en un escenario”.