Así reapareció Christian Nodal en VIDEO con Romeo Santos

¿Cómo reapareció Christian Nodal en video con Romeo Santos?

Christian Nodal se dejó ver sin sus tatuajes en la cara en un adelanto de “Me extraño”, canción que lanzará en colaboración con Romeo Santos. En el audiovisual que no dura más de 10 segundos el intérprete de regional mexicano aparece llegando a un bar, donde se encuentra con su colega y se sientan a platicar. Gracias a un acercamiento se puede apreciar que el ex de Belinda grabó sin sus ya conocidos tatuajes del rostro.