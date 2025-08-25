Bárbara de Regil responde si su pelea con Alana Flores será una realidad

Cuando se realizó la primera edición del evento Supernova Strikers en el Palacio de los Deportes, millones de personas querían saber quién se alzaría con el triunfo en el combate entre Gala Montes y Alana Flores. Lo que nadie esperaba es que a la segunda le saliera una contendiente para el próximo año: la mismísima Bárbara de Regil.

Mediante su cuenta de Instagram, a una semana de que inició el reto, la protagonista y productora de Rosario Tijeras respondió si el combate con la streamer será una realidad.

Bárbara de Regil responde si sí peleará con Alana Flores

En una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores en Instagram, la actriz e influencer aseguró que la pelea con Alana Flores sí será una realidad, pero bajo ciertas condiciones.

Para empezar, dice que sí lo hará si puede y si en los planes no se mete ningún compromiso de trabajo como actriz o productora. “Primero está mi carrera”, escribió.

En un segundo punto, Bárbara dijo que necesita 3 meses libres para entrenar antes de un combate de box amateur. Si un proyecto relacionado con su carrera interfiriera con esos 3 meses, la pelea no podría suceder. Ella dejó claro lo importante que le resulta prepararse “con toda la disciplina”.

Como tercer y último punto, Bárbara de Regil dijo que “estaría bueno” que se tratara de un combate UFC (Ultimate Fighting Championship), pues en éstos pueden involucrarse distintos tipos de disciplinas como muay thai, kickboxing, judo y karate. Cabe mencionar que, entre las disciplinas que ella misma practica, se encuentra el jiu-jitsu.

El reto de Bárbara de Regil para Alana Flores

Tras darse a conocer la decisión unánime que dio el triunfo a Alana Flores sobre Gala Montes en Supernova Strikers, Bárbara de Regil apareció entre el público para retarla. “Había escuchado que quien me quería retar eras tú”, dijo a la streamer regiomontana.

En ese momento, el público supo que esa pelea pudo haber sucedido en 2025 pero las grabaciones de Rosario Tijeras lo impidieron. Ahora queda ver si en 2026 será una realidad.