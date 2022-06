Alfredo Adame confesó que su hijo no aceptó una reconciliación.

Alfredo Adame quiere volver a acercarse a su hijo. ¿Lo ha logrado?

Alfredo Adame hubiera querido arreglar el distanciamiento con su hijo Sebastián el pasado sábado, cuando tenía la esperanza de reencontrarse con él en la marcha del Orgullo Gay a la que ambos asistieron; sin embargo, a Adame no se le cumplió el deseo, pues su hijo no quiere acercarse a él mientras haya cámaras de por medio.

"Él puso como condición que no quiere cámaras, prensa y lugares públicos. Si se acerca y me saluda con todo gusto lo abrazaré como mi hijo que es, si no nos vemos, no pasa nada y ya. Está de parte de ellos”, declaró.

Alfredo revela que hace unos días, ya había pactado reencontrarse con Sebastián en un restaurante al que el joven nunca llegó, luego de ser alertado de que la prensa estaría presente.

“No me contestó, salieron las dos palomitas... ya está de parte de ellos. Si quieren un acercamiento yo estoy abierto”, contó.

Hijo de Alfredo Adame reacciona a la polémica

Sebastián Adame es firme y confiesa que no se reconciliará delante de las cámaras son su padre, quien tras el divorcio de Mary Paz Banquells lo desconoció a él y a sus hermanos como sus hijos.

“Si lo va a hacer enfrente de las cámaras, no creo que sea real. Yo quiero que sea real y que no lo vayan siguiendo 50 cámaras”, expresó a la prensa.

El joven le reprocha a su padre el haber tenido preparados a los reporteros el día que pretendía que se reunieran en un restaurante.

"Él sabe donde encontrarme, puede acercarse porque sabe donde vivo. Que sea privado, no que tenga preparado a todo el medio en el lugar”, continuó.

Sebastián acudió a la marcha con su mamá Mary Paz Banquells: “Estoy muy orgullosa del ser humano que es mi hijo. Conmigo cuentan en las buenas y en las malas”, dijo.

