FOTOS | Un cabello rubio desata rumores de reconciliación entre los "Nodeli".

Belinda y Christian Nodal no han dejado de ser noticia desde que el cantante de Regional Mexicano reveló a través de sus historias de Instagram que su relación con la cantante de música pop había terminado.

Hasta el momento se desconoce el motivo que llevó a la pareja a terminar con su compromiso matrimonial, sin embargo, circulan varios rumores: desde que Belinda engañó a Nodal con su primo, hasta que la familia del intérprete de “Botella tras botella” se dio cuenta de que lo estaba estafando.

Por ahora todo lo que se maneja alrededor de la pareja sigue siendo un misterio, como también lo es el nuevo rumor que circula alrededor de los ex “Nodeli”.

En redes sociales ha corrido como pólvora que Belinda y Christian se dieron una nueva oportunidad; esta especulación nació después de que el cantante de Regional Mexicano compartió una imagen en sus historias de Instagram que dice “Nos fuimos”, aunque podría tratarse de una imagen “cualquiera”, un aparente cabello rubio en su sombrero provocó alboroto.

Muchos aseguran que se trata de un cabello de Belinda, porque es el mismo tono, otros más dicen que ese cabello es de Fernanda Guzmán, la mujer por la que habrían terminado los “Nodeli”.

Mientras los usuarios tratan de descifrar de quién es el cabello, muchos se ilusionan con la idea de que Beli y Nodal retomen su relación.

¡Te invitamos a leer la historia de amor de los ex Nodeli!

