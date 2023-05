Recordamos una reveladora entrevista de Luis Miguel con Ventaneando.

En Ventaneando recordamos una entrevista que le hizo en aquel entonces Martha Figueroa a Luis Miguel, cuando el cantante tenía 27 años de edad. En aquella ocasión ‘El Sol’ reveló si alguna ocasión pensó en retirarse.

¿Luis Miguel pensó en el retiro?

‘El Sol de México’ reveló en entrevista que “cuando tenía 17 o 18 años tuve la oportunidad de dejar esta carrera y sencillamente opté por quedarme con ella y aceptar todos sus pros y sus contras que son muchísimos”, declaró Luis Miguel.

¿Hubiera cambiado lo que tiene?

Al ser cuestionado sobre si después de plantearse el retiro cambiaría algo de todo lo que tiene o ha conseguido, el intérprete de “Por debajo de la mesa”, “La chica del bikini azul”, “Ahora te puedes marchar”, “La incondicional” o “Hasta que me olvides”, entre otras, dijo que no.

“Pero yo no cambio por nada ya a mi público, no cambio por nada a mi gente, estoy muy entregado a ellos, estoy casado ya con ellos, estoy casado con mi música, estoy casado con mi público y voy a seguir de esta manera”, agregó Luis Miguel.

“Quiero cuidar mucho mi carrera, al grado de que pueda decir como muy pocos que a los 50, 60, 70 años, lo que Dios decida, pueda seguir manteniéndome vigente y mantener una carrera digna y de respeto y de admiración”, recalcó en aquel entonces.

¿Cuáles son sus logros más importantes?

Luis Miguel declaró que su primer logro fue haber sobrevivido a “muchas etapas muy difíciles por mi entorno, por la misma profesión, por todo. El segundo, es haber rescatado a gente que he querido muchísimo, que quiero muchísimo, como a mis hermanos y el tercero, estar con salud, estar muy contento y con muchas ganas de vivir. Con ganas de seguir transmitiéndole a la gente lo que siento y lo que pienso y básicamente es eso, hay muchas cosas más, pero si pudiera ponerlo en tres, yo creo que sería eso”.

¿Luis Miguel es perfeccionista?

“Soy un perfeccionista y eso a mí me provoca muchos dolores de cabeza, entonces trato de que las cosas siempre me funcionen y trato de que las cosas siempre estén bien. Desgraciadamente en mi carrera no nada más soy yo, son mucha gente las que forman parte, pero si pudiera decirte que me siento satisfecho, sí me siento satisfecho de lo que he hecho hasta ahora, pero creo que hay muchas cosas más por hacer en español, pues puede llegar a muchísimas más partes del mundo, esa es mi intención, esa es una de las metas que yo tengo puestas en mi cabeza”.