Recordamos la última entrevista de Pati Chapoy con Rebecca Jones.

Rebecca Jones falleció la madrugada de este miércoles 22 de marzo, por ello, Ventaneando recordó la última entrevista que la finada actriz le concedió a nuestra titular, Pati Chapoy, donde habló sobre el cáncer que padeció.

¿Cómo recibió la noticia de que tenía cáncer? Rebecca Jones declaró que la noticia fue “totalmente sorpresiva. Yo llevaba tres meses de muchas molestias en el vientre, de inflamación, iba y venía la inflación, el doctor me dijo que era colitis nerviosa por todo lo que estaba pasando”.

Así mismo, la actriz aseguró que cinco veces fue al doctor y siguió tomando sus medicamentos para la colitis, incluso se fue de vacaciones a Nueva York, pero ella seguía sin entender lo que le estaba pasando.

“Regreso a ensayos de teatro. Salimos siete días y a los siete días que teníamos que regresar a México yo ya no podía más, era un embarazo digamos de nueve meses, hasta que me hicieron una colonoscopia se dieron cuenta que no era nada del colon y entonces se dieron cuenta que todo lo que tenía en el vientre era líquido, un líquido epitelial, que suelta el epitelio y es un signo de cáncer”.

¿Qué sintió Rebecca Jones al enterarse que tenía cáncer?

Rebecca Jones relató que en aquella ocasión lo primero que sintió no fue miedo, sino paz: “Si yo me voy, si Dios quiere que me vaya me siento contenta de haber vivido lo que viví. El gastroenterólogo me dijo: ‘Te quedan de 5 a 7 años de vida’ Y yo le dije una grosería”.

¿Cómo fue la reacción de su hijo y de Alejandro Camacho?

Max, su hijo, reaccionó con mucha fortaleza, aunque el día que se lo dijo en el hospital sus ojos se cubrieron de lágrimas, pero la tomó fuertemente de la mano y le hizo saber que estaba con ella. Por su parte, Alejandro Camacho también fue un pilar para ella, fue gracias a eso que tomó fuerzas para luchar contra el cáncer.

“No me desanimé, al contrario, dije a este monstruo lo vamos a vencer. Eso sí me lo dijeron desde el principio los doctores, que era un cáncer que se podía pelear fácilmente”, agregó.

En aquel entonces, Rebecca Jones declaró que tomaría un tratamiento de inmunoterapia y una vez al mes tendría que aplicarse un medicamento. Por último, agregó que era una mujer “muy espiritual y religiosa también. Tengo mis oraciones que son mis amuletos… y todos los días agradezco amanecer”.