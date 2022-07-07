Así recordó Carlos Rivera su paso por La Academia. (VIDEO)

Carlos Rivera, quien fuera ganador de La Academia en el año 2004, recordó su paso por el reality de talentos a través de sus redes sociales donde publicó un emotivo mensaje.

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez disfrutaron hace poco de unas merecidas vacaciones por Italia, Grecia y Egipto, mismas que presumieron a lo grande a través de sus respectivas cuentas de Instagram donde como ya es costumbre no se dejaron ver juntos.

El intérprete de temas como “Que lo nuestro se quede nuestro”, “Solo tú” y “¿Cómo pagarte?”, entre muchas otras, fue el ganador de La Academia tercera generación el 4 de julio de 2004, hace 18 años atrás y así recordó sus años como académico.

Así recordó Carlos Rivera sus años como alumno de La Academia

El exacadémico publicó un video en su cuenta de Instagram donde Alan Tacher, quien en aquel entonces era el conductor de la tercera generación da como vencedor a Carlos Rivera, quien dice en un pequeño extracto que “una vez soñé con este momento y se cumplió.

El video lo acompañó con el siguiente mensaje: “Hoy hace 18 años de este momento maravilloso. Los mismos años que tenía de edad entonces. La mitad de mi vida que llevamos de conocernos tú y yo. Y por eso hoy celebramos el día #Riverista GRACIAS por tanto. #TeSoñé y se cumplió. Sigamos soñando juntos. Les amor con mi alma entera. #LaAcademia 18 años…”, publicó Rivera.

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¿Carlos Rivera estrena sencillo? 18 años después, Carlos Rivera se ha convertido en uno de los cantantes más exitosos y queridos de México, además de uno de los más escuchados gracias su inigualable voz, talento y carisma, cualidades que lo han caracterizado desde que era alumno de La Academia.

El originario de Huamantla, Tlaxcala es uno de los tantos alumnos que se han coronado vencedores de La Academia, pues domingo a domingo conquistó a propios y a extraños con su enorme talento.

El famoso cantante aprovechó el post para promocionar su más reciente sencillo titulado “Te Soñé”, el cual canta a dueto con Carlos Vives, mismo que de paso promocionó en su emotiva publicación de cuando se convirtió en el ganador absoluto de la tercera generación de La Academia.

Así reaccionaron sus fans

Obviamente sus fans no dejaron pasar por alto su publicación, la cual ya cuenta con más de 1 millón de reproducciones, lo que demuestra por qué es uno de los favoritos del público y sobre todo de los seguidores de La Academia.

