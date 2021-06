La amenaza de muerte de Remmy Valenzuela que lo pone en problemas.

Carlos Buelna, primo de Remmy Valenzuela, rompió el silencio en reciente encuentro con la prensa. Recordemos que, la noche del domingo, el joven y su novia fueron golpeados brutalmente por el intérprete de Mi Princesa.

Carlos, velador del rancho de Remmy, contó cómo fue agredido físicamente junto a su pareja sentimental.

“Escuché los pitidos en el portón, efectivamente iba entrando Remigio, me empezó a regañar, estaba irritable o enojado. Me puse a hacer labores: regar las matas, darle de comer a los perros... cosas así para que me viera haciendo algo, se dirigió a mi cuarto y fue cuando escuché el grito de mi novia”, expresó.

El cantante, de 29 años, llegó furioso al rancho y entró directamente a golpear a la novia de su primo.

“La arrastró del cabello, le pegó contra el barandal y contra las paredes. Estaba matando a mi novia. A mí me amarró con una extensión anaranjada y a mi novia la amarró con alambres en los brazos y piernas. La golpeó, le quitó su bolsa y teléfonos”, contó el joven para un medio de espectáculos.

Te puede interesar: Acusan a Remmy Valenzuela de golpear y estrangular a joven. (FOTO)

Remmy Valenzuela lanzó contundente amenaza a su primo Carlos

Carlos Buelna intentó separar a Remmy Valenzuela y a su novia, pero el cantante se puso más agresivo y lanzó algunas amenazas de muerte.

Yo me le fui encima para poder separarlos... me decía que me quitara, que no sabía dónde se había metido y que ahorita iba yo

Me dijo ‘No sabes si la vas a librar tú’. Ayer, me estuvo buscando en las casas de mis tías y dijo que donde me viera, me iba a matar

La tía de Remmy Valenzuela también rompió el silencio y confesó que su sobrino, ya había agredido verbalmente a su familia.

Yo temía por la vida de mi hijo y por la de nosotros. La niña estaba delicada, pero ya está estable y la dieron de alta. Remmy nos dice cosas feas y verbalmente nos maltrata mucho, físicamente nunca se había atrevido a tanto

Hasta el momento, Remmy Valenzuela no ha dado ninguna declaración de lo sucedido ni tampoco se ha manifestado en sus respectivas redes sociales.

También te puede interesar: Acusan a Remmy Valenzuela de golpear y estrangular a joven. (FOTO)