Acusan a Remmy Valenzuela de golpear y estrangular a joven. (FOTO)

Acusan a Remmy Valenzuela de golpear y estrangular a una joven y lo evidencían en algunas fotos en redes sociales. Una chica señala al cantante de regional mexicano como presunto culpable de los hechos.

El intérprete de ‘Mi Princesa’ habría agredido a una mujer que terminó en el hospital por las agresiones y golpes que presuntamente le propinó. Fue la noche del pasado domingo 6 de junio, cuando tuvo lugar el incidente que la dejó con graves lesiones en diferentes zonas del cuerpo.

Aproximadamente a las 8 de la noche, la joven arribó a una clínica en la ciudad de Guasave, Sinaloa, donde certificaron lesiones comeo contusiones en el tórax, brazo y signos que indican que fue atada de manos y pies.

La víctima culpa al cantante de la golpiza

La víctima habría dicho ante las autoridades que el responsable de la golpiza fue Remigio Alejandro Valenzuela Buelna, el famoso cantante que también es muy conocido como ‘El Remmy’.

Unos reportes indican que la mujer tenía huellas de haber intentado ser estrangulada, de hecho, su estado de salud actual se reporta como delicado.

Remmy Valenzuela no ha hecho declaraciones al respecto y no ha sido confirmado que esté involucrado en el caso, por lo que al avance de la investigación seguramente se dará a conocer si verdaderamente está metido en este asunto o no.

