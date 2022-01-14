Gana la lotería, comparte el premio con el cajero que le vendió el boleto.

Un cajero animó a una abuelita a comprar un boleto de lotería y ella cumplió su promesa de regresar para repartir el premio entre los dos.

La acción de una mujer de 86 años ha dado la vuelta al mundo por la gran lección de lealtad y palabra que ha dado, pues compró un boleto y decidió dividir el premio con el cajero que se lo vendió tras resultar ganadora.

Lo anterior ocurrió en Estados Unidos a principios del 2022, cuando Marion Forrest, de 86 años, acudió a una tienda de conveniencia y salió con un "cachito" comprado tras la insistencia del cajero de la tienda.

Según medios de comunicación como Good News Movement, Walter animó a Marion a comprar el boleto, diciéndole que era mejor intentarlo que no hacer nada.

Marion le prometió a Walter que si ganaba, volvería para compartir el dinero, pues el boleto era para el premio mayor de 500 mil dólares.

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Mujer de la tercera edad divide premio

Una semana después, la mujer de la tercera edad volvió y el momento en que le avisó a Walter que fue la ganadora de 300 dólares, se hizo viral en redes sociales.

Lo anterior quedó grabado en un video donde se puede ver a la mujer entrando a la tienda con dos globos y un regalo para Walter; emocionada le compartió la noticia y le entregó un sobre con la cantidad de 150 dólares.

El cajero agradeció a la abuelita y salió hasta donde se encontraba, del otro lado del mostrador, para darle un abrazo por su generosidad y el cumplimiento de su palabra.

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