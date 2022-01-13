Viven aislamiento juntos por COVID-19 tras primera cita en Tinder.

Durante la pandemia de COVID-19 se han dado miles de rupturas entre parejas que no superan el aislamiento juntas; sin embargo, también han surgido algunas historias de amor.

Tal es el caso de Sarah Henley y Declan Thompson, dos jóvenes australianos que vivieron la cita más larga de la historia tras dar positivo a COVID-19.

Los australianos se conocieron por Tinder y pactaron una cita en medio de la pandemia de COVID-19. Sarah invitó a comer a Declan a su departamento, pero se dieron cuenta que salieron positivos a la prueba, dando paso a un confinamiento estricto.

Los chicos decidieron enfrentar su contagio juntos en el departamento de Sarah, dando como resultado divertidos momentos y videos de TikTok.

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Jóvenes comparten videos de su confinamiento juntos

Sarah y Declan decidieron contar su historia ante millones de usuarios de TikTok, red social donde quedaron plasmados sus días de cuarentena juntos.

“Como cuando tu cita de Tinder sale positivo y tienen que aislarse juntos”, escribió Sarah en un video de la aplicación china.

En los filmes se puede ver a la pareja de australianos jugando videojuegos, cocinando, lavando ropa y hasta cuidando de un perrito color marrón.

“Día cinco de la cuarentena… panques para la paciente que todavía se siente un poco enferma”, se lee una leyenda en un filme de Declan Thompson en TikTok.

La historia de amor salió de Australia y llegó hasta los medios internacionales gracias al alcance de las redes sociales, donde los internautas expresaron sus opiniones ante este inusual acontecimiento.

Algunas personas han expresado que el confinamiento es la mejor manera de conocer a una “media naranja”, mientras que otros internautas aseguran que no están dispuestos a ofrecer su departamento a un completo desconocido.

Los videos de Sarah Henley y Declan Thompson han alcanzado millones de reproducciones y miles de comentarios de usuarios inspirados por su romántica historia de amor.

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