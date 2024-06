Así respondió Adianez Hernández a quienes la critican por andar con los exnovios de la misma mujer

Tal parece que a Adianez Hernández ya le gustó estar en medio de la polémica, pues recientemente volvió a acaparar los reflectores, esto después de que les respondiera a sus detractores que la criticaron por andar con los exnovios de la misma mujer (Lariza Mendizábal).

Cabe mencionar que Adianez Hernández estuvo casada con Rodrigo Cachero, con quien procreó dos hijos; sin embargo, su matrimonio llegó a su fin por su infidelidad con Augusto Bravo, quien era pareja de Larisa Mendizábal.

Esto la ha valido todo tipo de críticas, es por eso que cada que puede Adianez Hernández sale a defender su romance con Augusto Bravo, quien fue el tercero en discordia en su matrimonio.

¿Qué dijo Adianez Hernández?

En una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, Adianez Hernánrez respondió las inquietudes de sus fans; sin embargo, todo se salió de control cuando un internauta le preguntó por qué siempre buscaba a los ex de una misma mujer (Larisa Mendizábal).

Adianez Hernández respondió que las cosas no sucedieron así y le pidió al internauta que si no conocía el contexto de lo sucedido se abstuviera de opinar al respecto.

“No mi amor, yo no busqué a nadie y si no sabes, pues mejor no hables, ¿verdad?”, respondió la actriz y conductora a la persona que le lanzó la pregunta incómoda en su cuenta de Instagram.

¿Adianez Hernández quiere tener más hijos? En la misma dinámica de preguntas y respuestas le preguntaron si le gustaría tener más hijos, pues ya tiene dos con su exesposo Rodrigo Cachero, a lo que respondió que existe la posibilidad porque desde pequeña siempre quiso tener cuatro hijos, especialmente gemelos.

Cabe mencionar que hace algunos meses se filtró el rumor de que la actriz y Augusto Bravo estarían en espera de su primer bebé, esto por unas fotografías que se filtraron en redes sociales y que posteriormente fueron aclaradas por la propia Adianez Hernández.