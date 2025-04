Revelan trágico detalle tras la muerte de famosa actriz de “La Ley Y El Orden”

En días pasados se dio a conocer la muerte de la actriz de 24 años, Sophie Nyweide, conocida por sus papeles en “Noé”, “La Ley Y El Orden” y “Margot Y La Boda”, luego de que fuera hallada sin vida el 14 de abril en Bennington, Vermont.

La familia anunció públicamente la muerte de la actriz el 17 de abril a través de un obituario en línea. “Soñaba (más bien exigía) ser actriz, sin saber que su madre también lo era. Lo hizo con una facilidad que todos admirábamos. (...) Parecía más feliz en un set de cine, convirtiéndose en otra persona. Era un lugar seguro para ella”.

¿Qué se sabe sobre su muerte? La causas que rodean su muerte están siendo investigadas por las autoridades locales, pues no se descarta que se haya tratado de un crimen. A más de una semana del hecho, no se han determinado las causas de su deceso.

Aunque ya se le ha realizado la autopsia correspondiente, incluyendo el informe toxicológico, aun no han sido divulgados. De acuerdo con TMZ, el cuerpo de la actriz fue hallado cerca de las 4 de la madrugada en la ribera de un río, cerca de una escuela secundaria en Bennington.

“La policía de Bennington está investigando una serie de posibles causas, incluyendo un posible acto criminal”, reportó el medio antes citado.

¿La actriz estaba embarazada?

Según el certificado de defunción al que tuvo acceso TMZ, Sophie Nyweide estaba embarazada al momento de su muerte. Por otra parte, la revista People dio a conocer que las circunstancias del embarazo, así como la etapa en la que se encontraba, no han sido aclaradas, pero se cree que estaría en las primeras etapas.

¿Quién fue Sophie Nyweide y por qué se hizo famosa en “La Ley Y El Orden?

Sophie Nyweide nació el 8 de julio del año 2000 y consiguió su primer trabajo como actriz en el la cinta “Bella”, posteriormente apareció en un episodio de “La Ley Y El Orden” y algunos papeles en “And Then Came Love”, “Margor The Wedding” y “New York City Serenade”.

Interpretó a la hija de Gael García Bernal y Michelle Williams en la cinta “Mamut”. También participó en proyectos como “Shadows & Lies”, “Mistakes Were Made”, “Born Again” y “What Would You Do”