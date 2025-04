Famosa actriz lamenta que productores no la conozcan y no le den empleo

Lastimosamente todo en la vida tiene un ciclo y la carrera de los famosos no podía ser la excepción, pues hay muchos actores que actualmente están sin trabajo, tal es el caso de la famosa actriz Elvira Monsell.

Elvira Monsell es una reconocida actriz mexicana que a lo largo de su trayectoria ha participado en diferentes proyectos televisivos y programas unitarios; sin embargo, actualmente se encuentra sin empleo debido a la falta de oportunidades en el mundo del espectáculo mexicano.

¿Elvira Monsell lleva varios años sin trabajo?

Elvira Monsell confesó recientemente que, tras más de cuatro décadas en el medio artístico, lleva casi siete años sin recibir ofertas de trabajo, lo que ha sido frustrante y desesperante para ella.

¿Por qué no le dan trabajo? A través de sus redes sociales, Monsell expresó su molestia ante la falta de oportunidades por parte de los productores y directores.

“Ya me cansé de intentar todo esto, esa es la verdad. Pero bueno, hagamos un esfuerzo más. Yo se los agradezco”, declaró Elvira Monsell e hizo un llamado a sus seguidores para que la ayuden a conectar con personas influyentes del medio que puedan darle trabajo.

¿Los productores y directores no la conocen?

La actriz de 64 años reveló que uno de los principales motivos por los que no tiene empleo es por la falta de conocimiento de los nuevos líderes de la industria del entretenimiento.

Monsell aseguró que muchos de los actuales productores y directores no conocen su trayectoria, lo que hace más complejo que pueda tener una oportunidad laboral.

“Créanme, no es fácil… y menos con los nuevos. O sea, ¿cómo? Yo no tengo manera de llegar a ellos. No los conozco, no me conocen”, sentenció y reveló que fue gracias a Mariazel que decidió recurrir a las redes sociales para pedir una oportunidad de trabajo.

“Mariazel me motivó a intentar otra vez tener trabajo: a jalar más seguidores, a llegar a más gente, a reportarme con productores y con directores. Si me ayudan arrobando a productores o a gente que ustedes crean que me puede apoyar, va a estar maravilloso. Se los voy a agradecer muchísimo”.