Mujer revisa celular de su esposo y descubre mensajes cariñosos con jugador de la Selección Mexicana

Luis Gerardo Chávez, futbolista de la Selección Mexicana, se volvió tendencia en redes sociales después de que se hiciera viral la historia de una mujer que revisó el celular de su esposo y le encontró mensajes cariñosos con el exfutbolista de los Tuzos del Pachuca.

Bien dicen que “el que busca encuentra” y eso le pasó a una mujer que por andar revisando el celular de su esposo se llevó una no grata sorpresa, pues descubrió que su pareja tenía varios mensajes cariñosos con otro hombre.

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Sin embargo, el hecho cobró mayor trascendencia porque el hombre con el que se mensajeaba su esposo era el mediocampista de la Selección Mexicana que actualmente milita en el Dinamo de Moscú, Luis Chávez.

¿Cómo sucedieron los hechos? Es un hecho que el celular es un objeto privado, por ello, se desconocen los motivos por los que la mujer decidió husmear en el dispositivo móvil de su esposo; sin embargo, lo hizo y vaya sorpresa que se llevó.

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Ana Victoria (nombre de la mujer) compartió en redes sociales su hallazgo. “Le voy a checar los DMs de Instagram a mi esposo, seguro voy a encontrar cosas terribles…” fue el mensaje que publicó la desconsolada mujer.

Posteriormente, mostró los mensajes que su esposo le estuvo mandando a Luis Gerardo Chávez, seleccionado mexicano. Lo que llamó la atención es que todos incluían un contundente “te quiero”.

¿Qué decían los mensajes?

“Estás precioso mi Chávez, sigue rompiéndola tqm”, “¡Te va a ir chin… mi Chávez! Tqm”, “¡Pero golazo mi Chávez! Te quiero un chin…", fueron solo algunos de los mensajes que Ana Victoria mostró en redes.

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Yo: Le voy a checar los DMs de Instagram a mi esposo, seguro voy a encontrar cosas terribles



Los DMs de mi esposo: pic.twitter.com/20OJ5zfvTd — Ana Victoria S Weigend (@anavictoriasw) December 10, 2023

¿Luis Chávez le respondió?

Después de que el hombre quedara expuesto y evidenciado en redes sociales, la publicación se hizo viral, lo que desató la reacción de los internautas, principalmente de hombres amantes del futbol, quienes aseguraron que hacen lo mismo con sus ídolos Álvaro Fidalgo, Santiago Giménez, Chucky Lozano; o Julián Quiñones, entre muchos otros.

Tal fue la trascendencia en redes de este hecho que el mediocampista mexicano respondió a las muestras de cariño de su fanático: “Jajaja muchas gracias crack, tu señora ya te ventiló” y “Saludo y abrazo grande”.