Viral: Mujer destruye panadería porque le dijeron “mi amor” a su esposo

Una vez más, las redes sociales nos han regalado una historia viral, misma en la que los celos se hicieron presentes y de qué forma, pues una mujer enloqueció y destruyó una panadería después de que la empleada llamara “mi amor” a su esposo.

Los celos pueden ser muy peligrosos si no se saben controlar, esto quedó demostrado en redes sociales, donde se viralizó el hecho en cuestión y desató un sinfín de comentarios de los internautas.

¿Cómo sucedieron los hechos?

De acuerdo con el medio Guarantã News, los hechos ocurrieron en una panadería de la ciudad de Portel, en Ilha do Marajó, en Pará, Brasil. Todo comenzó cuando una pareja llegó a la panadería para realizar algunas compras.

El hombre le preguntó a la empleada el precio de los panes, a lo que ella respondió: “A 9.90 reales, mi amor”. Sin embargo, su respuesta causó tremenda reacción de la esposa del señor, quien con furia insultó a la vendedora y comenzó a romper todo lo que se encontraba a su paso.

En el video que se viralizó en redes sociales se puede apreciar a varias personas intentando controlar a la mujer enfurecida, mientras ella continua destrozando todo e insultando a quien se le ponga enfrente.

¿Quién es la mujer que destrozó la panadería? Hasta el momento se desconoce la identidad de la mujer que destrozó una panadería, así mismo, si la policía tuvo que intervenir para controlar a la mujer o si se hizo responsable de los daños.





No obstante, los internautas reaccionaron al hecho y así manifestaron su sentir: “Eso no es amor, es desequilibrio mental”; “Si viene a Venezuela se muere el mismo día jajajaja. Mami, mi amor, mi vida, corazón jajajaja”, “Pues qué bien porque a mí me parece que decir mi amor a alguien que no conoces es una falta de respeto. Odio a la gente de confianzas”, “ De seguro, no solo fue eso, sería algo más”.

