VIDEO: Empleado borracho se gana una pantalla en la fiesta de su trabajo

Bien dicen que cuando te toca, te toca, no importa si te quitas o te pones, esto aplica para todos los aspectos de la vida, así lo demostró un empleado que se pasó de copas y se quedó dormido en la fiesta de su trabajo; sin embargo, tal fue su suerte que, con todo y eso, se sacó una pantalla.

Las fiestas en los trabajos son un común denominador en esta temporada del año, en ellas se llevan a cabo todo tipo de dinámicas, desde el tradicional intercambio de regalos hasta la rifa de artículos, esas en las que los nuevos se llevan los mejores premios y los demás no sacan absolutamente nada.

Te puede interesar: Video viral: Detienen en México a muñeco Chucky por pedir dinero en la calle

Tenemos un conflicto para saber quién es el verdadero Luisito Comunica, por lo que un jurado experto tomará esta difícil decisión.

¿Cómo sucedieron los hechos?

A través de redes sociales se viralizó un video donde se observa a un trabajador que se quedó dormido después de que se le pasaran las copas. Sin embargo, sus compañeros de trabajo estuvieron muy atentos a la rifa y reclamaron el premio por él y de paso grabaron un divertido video.

¿Qué premio ganó?

Como mencionamos anteriormente, el empleado borracho se ganó ni más ni menos que una pantalla de 40 pulgadas. Sus compañeros intentaron despertarlo para otorgarle su permio y cuando despertó, no tenía ni idea de lo que estaba pasando, por ello decidieron dejarle caer la pantalla en sus piernas, le sacaron fotos y videos y de paso celebraron con él su buena suerte.

Te puede interesar: VIDEO: Luisito Comunica se quita dientes en transmisión en vivo

La posada perfecta: borrachera gratis y se gana la TV pic.twitter.com/918EH8NM4P — Prófugos del Ácido Fólico (@EsdeProfugos) December 11, 2023

¿Cómo reaccionaron las redes sociales? El video generó infinidad de reacciones en redes sociales, pues muchos lo tomaron con buen humor y se hicieron presentes con comentarios como:

“La posada perfecta, borrachera gratis y se gana la TV”, “Yo también quiero vivir ese sueño, señor Pool”; “Borracho el muchaco, pero con buenos compas, no lo dejaron abajo con la TV”, “¿Por qué toman tanto para quedar en ese estado tan lamentable”.

También te puede interesar: VIDEO: Joven abandona a su novia en asalto y el ladrón lo regaña