Rey Grupero amenaza a Juan Vidal en el foro de VLA: “Te voy a acabar”.

Luego de que se diera a conocer que supuestamente Juan Vidal violentó psicológicamente a Cynthia Klitbo, Rey Grupero visitó nuestro foro de Venga la Alegría para defender a la actriz mexicana.

Rey Grupero acompañó a Cynthia Klitbo mientras levantaba una denuncia.

“México se le va a venir encima. Nada más te digo, Juan: ve agarrando tus maletas. Y si no te vas, te voy a meter a la cárcel y voy a investigarte. ¿A cuántas personas has dañado? Desgraciado. Te voy a acabar Juan Vidal , por lo legal”, dijo el influencer.

Rey Grupero asegura que quiere ver a Juan Vidal fuera de México, luego de que le quedara a deber dinero a Cynthia Klitbo y la haya violentado.

“Lo que menos tengo es miedo, sé lo que es un golpe y tengo los nudillos rotos. No me voy dejar amedrentar. A ese tipo lo queremos fuera, yo no lo quiero en México”, declaró en este programa.

Te puede interesar: Juan Vidal responde a Cynthia Klitbo tras ser llamado “chichifo”.

Rey Grupero defiende a Cynthia Klitbo

Rey Grupero también confesó que pasó por una situación emocional muy fuerte, pero que Cynthia Klitbo fue la única persona que lo ayudó.

“Cynthia fue a buscarme a un bar solo y destrozado. ¿Cómo no voy a defenderla si es de mi familia? Ella está tranquila, los peritos están viendo que hubo un daño psicológico muy duro”, comentó.

Por si fuera poco, el creador de contenido asegura que se viene una bomba en el mundo del espectáculo, pues pronto se revelarán más detalles de Juan Vidal y otros audios.

“Hay muchísimas cosas que cuando ustedes sepan se van a congelar. Fueron daños durísimos. Esto solo es el principio de lo que viene, pero agarrense porque esto se viene durísimo”, expresó a VLA.

Luis Alberto Ordaz, mejor conocido como Rey Grupero, no descarta llegar hasta los golpes con el nacido en República Dominicana: “Es un vividor”.

También te puedo interesar: Cynthia Klitbo confirma que está feliz y enamorada de Juan Vidal.