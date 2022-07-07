Rey Grupero acompañó a Cynthia Klitbo a levantar una denuncia contra Juan Vidal.

Alberto Ordaz, mejor conocido como Rey Grupero, compartió con la prensa que hace unos días acompañó a su expareja, la actriz Cynthia Klitbo, a interponer una denuncia por abuso psicológico en contra del actor cubano, Juan Vidal a quien la actriz, señala de haberla usado para ganar fama y para sacarle dinero.

Te puede interesar: Mayela Laguna inicia batalla legal contra su ex Luis Enrique Guzmán.

Yo con Cynthia, les había comentado que terminé una relación en muy buenos términos, de repente Cynthia y yo empezamos a tener contacto y se empezó abrir, ‘Oye, flaco, no me siento bien, no me siento chida’, de repente se le partía la voz, comenzaba a llorar, le digo: '¿Qué te hicieron wey?’

Rey Grupero estuvo con la actriz cuando presentó su denuncia por violencia psicológica y narra uno de los momentos que vivió Cynthia Klitbo.

Fuimos a denunciarlo, es violencia psicológica, psicológicamente. De repente, se lo lleva de vacaciones, le hace un destello en frente de sus amigos, llamándola lesbiana porque ella es mucho de abrazar y besar a sus amigas, se fue a su recamara y se encerró. Y, ella de ‘Oye, vente para acá estamos cotorreando’ y ya cuando se le pasaba él ... ‘Oye, hay que marcarle a una productora porque quiero que me recomiendes’, entonces, utilizó los contactos de Cynthia para subir

Se levantó una orden de restricción para que no se le acerque a Cynthia y están viendo también el tema del dinero, 4,500 dólares es lo que le debe. Y, como te digo, iba de menos a más, al grado de ya ofenderla, diciéndole ‘Es una actriz mediocre’, diciéndole que no valía nada, criticando por sus ronquidos, mandándola a dormir al otro cuarto

Y, luego, también me dijo ‘Sabes, por qué lo terminé, porque vi que Elisa ya no lo quería’, pero Elisa es una niña muy inteligente y le dijo ‘Sabes que, ya no me gusta, no lo vibro bien’ y cuando un hijo te dice eso, automáticamente es un foco rojo para quitarte de ahí.

Rey Grupero confirmó que Juan Vidal no ha sido notificado.

Recordemos que Juan, actualmente participa en un reality show en donde está recluido junto a otro famoso.

También te puede interesar: Christian Martinoli y Luis García revelaron sus travesuras de la infancia.