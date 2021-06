Ricardo Montaner no sólo es amigo Christian Nodal, sino su chaperón.

El cantante argentino reveló que él ayudó al cantante de Regional Mexicano a elegir la sortija de compromiso que entregó a Belinda.

Luego de la espectacular entrega de anillo que Christian Nodal organizó para Belinda, uno de los aspectos que nos dejó perplejos fue el espectacular anillo.

El anillo de compromiso de Belinda es una de las joyas más costosas y exclusivas que hay en el mundo. La famosa joyería que se encargó de hacer el símbolo de compromiso dio a conocer que el precio ronda los 50 millones de pesos mexicanos, además de que la sortija tiene pequeños diamantes que rodean a la esmeralda principal.

Sin embargo, la elección y buen gusto no son exclusivas de Nodal, pues hubo un famoso amigo de ambos que asesoró al futuro novio: Ricardo Montaner.

El también juez de La Voz México dio a conocer que tuvo una intensa plática con Nodal a la que definió como “entre padre e hijo”: “Yo ayudé a Nodal a a escoger el anillo. Sucedió una situación donde estábamos en un panel (de opciones), fue algo que disfruté mucho”, aseguró Montaner al matutino Venga la Alegría.

“En una ocasión tuve una charla con él, con Nodal, de esas charla tipo: padre e hijo. Charlas que he tenido con mis hijos, de ese mismo tono. Y hoy te puedo decir que Belinda tiene a su lado a un gran muchacho”, indicó Montaner.

Montaner, quien se deshizo de halagos, describrió al intérprete de “Botella tras botella” como “un gran muchacho” y de Belinda expresó que es una “princesa maravillosa”, además auguró que serán muy felices en su matrimonio.

Montaner, aprovechó las cámaras para pedir su invitación formal al enlace, pues reveló que hasta ahora no ha sido invitado a la boda:“Siento que Nodal se esta llevando a una princesa maravillosa, espero que pronto me inviten, porque la verdad que no me han hablado para eso”.

A través de su cuenta de Instagram, Angel City Jewelers, un negocio ubicado en Los Ángeles, California reveló que fue el encargado de elaborar el anillo de Belinda: “Felicitaciones a Nodal y Belinda por toda una vida de felicidad. Diamante de talla esmeralda de 12 quilates tasado en más de 3 millones de dólares (aproximadamente 59 millones 568 mil 300 pesos)".

En entrevista con una revista de circulación nacional uno de los trabajadores del lugar también habló de la joyería: “Un diamante de excelente calidad y grado de pureza con una montura de oro blanco”.

