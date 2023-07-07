Ricardo Salinas Pliego cumple sueño de joven para ir al Mundial de Freestyle.

Muchas veces nos hemos dado cuenta que México está lleno de talento en varias ramas, siendo el deporte una de las más llamativas y la que más falta de apoyo tiene por parte de las autoridades.

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El pasado fin de semana, Ricardo Salinas Pliego demostró una vez más el gran compromiso que tiene con la sociedad y los talentos mexicanos, por lo que solicitó por medio de sus redes sociales a un joven que estaba pidiendo ayuda.

Y es que este estaba en un semáforo de la Ciudad de México, donde tenía un letrero con el que pedía ayuda para poder asistir al Mundial de Freestyle. Por ese motivo, el presidente de nuestra casa, TV Azteca, pidió ayuda para localizarlo y posteriormente respaldarlo.

Va a cumplir su sueño de representar a México.

Gracias a Ricardo Salinas Pliego, el joven de nombre Diego Huepa va a cumplir su sueño de representar a México en el Mundial de Freestyle, el cual tiene sede en República Checa.

Sin duda, el apoyo que va a tener por parte de Ricardo Salinas Pliego, es una simple muestra del compromiso que tiene con la juventud mexicana, pero para Diego Huepa representa un gran cambio en su vida, así lo narró en su visita a Hechos AM.

Mi vida cambió totalmente, salí de mi casa el día domingo como una persona normal, regresé teniendo encima a muchas personas tratando de contactarme, mandándome mensaje, solicitudes, fue un caos

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