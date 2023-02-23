Regreso de Super Junior a México fue exitoso gracias a Ricardo Salinas Pliego.

Super Junior, una de las bandas más importantes de K-pop a nivel mundial, terminó con la espera de sus miles de fans y tuvo un gran concierto llamado ‘Super Show 9: Road’, mismo con el que conquistó el corazón de sus seguidores.

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En un principio, el evento de la popular banda se iba a realizar en el Velódromo de la Ciudad de México, pero la gran demanda de sus miles de fans llamado ELF solicitaron que el concierto se hiciera en la Arena CDMX, pues ya habían tenido una presentación en este importante recinto de la capital mexicana.

Los fans de la banda solicitaron el apoyo de nuestro presidente de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, por lo que para ayudar a los fans y dando respuesta a las solicitudes que le llegaron por medio de las redes sociales, el evento fue cambiado de lugar y presentado por Banco Azteca.

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¿Cuántos boletos regaló Ricardo Salinas Pliego? El regreso a México de Super Junior fue un gran triunfo para todos gracias a nuestro presidente Ricardo Salinas Pliego, quien estuvo regalando boletos por medio de sus redes sociales a sus seguidores y clientes del banco por medio de distintas dinámicas.



¡Ustedes se merecen vivir las mejores experiencias y nosotros trabajamos para cumplirlas! Les compartimos un poco de lo que vivieron los #ELF invitados al concierto de #SUJUenlaArenaCDMX. pic.twitter.com/jhkFEXxJ2x — Banco Azteca (@BancoAzteca) February 22, 2023

En total, el empresario mexicano regaló 90 boletos para que los fans tuvieran la oportunidad de disfrutar de un evento de primera clase en los mejores lugares.

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Tras el evento, los fans que tuvieron la oportunidad de disfrutar del concierto, le agradecieron a Ricardo Salinas Pliego por darles la oportunidad de asistir al ‘Super Show 9: Road’, por lo que las fotos de los fans se volvieron tendencia en las redes sociales.