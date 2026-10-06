Muere querida reina de belleza tras ser impactada por un rayo; esto se sabe

El mundo de los concursos y certámenes de belleza se viste de luto. Muere Ana Beatriz Araújo Ferreira, quien saltó a la fama en Brasil tras ser coronada como la Reina del Rodeo de Almas, en Tocantins. La joven perdió la vida el pasado sábado, 3 de octubre, tras ser impactada por un rayo mientras se encontraba en un jardín. Tenía tan solo 22 años.

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Ana Beatriz Araújo | Crédito: Instagram (@sindicatoruraldealmas)

¿Cómo murió la Reina del Rodeo Ana Beatriz Araújo? Esto se sabe sobre el rayo que la impactó

Según relató la familia de Ana Beatriz Araújo Ferreira para CNN Brasil, la joven de 22 años se encontraba en el jardín trasero de la casa de su madre en Almas, durante una leve tormenta. La casa estaba rodeada por varios árboles y contaba con una pequeña zona para una tina. Ana acababa de bañar a su hijo de 5 años y se encontraba peinando a su sobrina cuando el rayo la impactó.

La ex-reina de belleza fue trasladada con vida a un hospital aledaño. Sin embargo, su cuerpo no resistió a las heridas y fue declarada sin vida ese mismo día, tan sólo horas después de haber ingresado a urgencias. “Era una de las personas más bellas que he conocido. No es casualidad que todo ocurriera mientras ella cuidaba a su sobrina, haciendo lo que más le gustaba: demostrar su cariño con algo tan sencillo”, relata su hermano César Augusto para la citada cadena. “Todo sucedió muy rápido; el día estaba nublado y lloviznaba ligeramente”.

Los servicios funerarios tuvieron lugar dos días después de su lamentable deceso, durante la mañana del pasado lunes, 5 de octubre. A Ana le sobrevive su pequeño hijo de 5 años, Luiz Henrique, su madre y seis hermanastros.

¿Quién era Ana Beatriz Araújo?

Con tan solo 22 años, Ana Beatriz Araújo Ferreira contaba con el título de Reina del Rodeo de Almas. La joven se encontraba estudiando una licenciatura en fisioterapia en la Universidad de Unopar; mientras cuidaba de su pequeño hijo de cinco años. Su inesperado deceso representa una gran pérdida para sus seres queridos y la comunidad de Almas, Tocantins, en Brasil.

Descanse en paz, la exreina de belleza Ana Beatriz Araújo Ferreira.