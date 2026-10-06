El maquillaje de alta precisión originado en las tendencias asiáticas, como el "delineador chino" suele centrarse en maximizar los ojos, pero invirtiendo los trazos es posible lograr el efecto opuesto de manera sofisticada.

Cuando se tienen los ojos muy grandes o redondos, un exceso de apertura puede desequilibrar la armonía del rostro, haciendo que la expresión luzca demasiado sorprendida o desproporcionada.

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Cómo usar el delineador chino para hacer tus ojos más pequeños

Utilizar un delineador tipo plumón ultrafino o un lápiz de alta pigmentación permite redefinir los límites naturales del ojo, acortando su área aparente sin perder un acabado estético, limpio y profesional.

El secreto para achicar los ojos sin endurecer la mirada o manchar los párpados radica en la ubicación estratégica del color y en evitar los trazos ascendentes que expanden la zona externa.

Cómo usar el delineador chino para hacer tus ojos más pequeños|Pinterest

Sellar la línea de agua superior e inferior

Utiliza un lápiz delineador negro de larga duración o un plumón de trazo seguro para pintar por completo tanto la línea de agua de las pestañas superiores como la inferior.

Cerrar el ángulo interno

En lugar de dejar el lagrimal despejado o iluminado con brillo, extiende el delineador negro o café muy oscuro formando una pequeña V cerrada justo en el rincón interno del ojo. Este trazo simula una prolongación del lagrimal hacia adentro, acortando la longitud de la mirada.

Cómo usar el delineador chino para hacer tus ojos más pequeños|Pinterest

Trazar una línea superior gruesa y sin rabillo elevado

Evita por completo las colitas que apuntan hacia arriba o hacia la sien, ya que estas estiran y agrandan el ojo. Traza una línea gruesa y uniforme sobre el nacimiento de las pestañas superiores, terminando el trazo exactamente donde finaliza el vello natural del ojo.

Ahumar y difuminar el contorno externo

Para evitar que el delineado luzca como un bloque duro o artificial, toma una brocha fina con sombra café oscura o negra y difumina ligeramente los bordes del delineador inferior y superior. Este efecto de sombra contenida absorbe la luz natural alrededor de la órbita compactando aún más el tamaño real de tus ojos con un aire chic.