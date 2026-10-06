Las protagonistas y sus rivales tienen una identidad visual muy marcada dentro de la película de Netflix. HUNTRIX está integrado por Rumi, Mira y Zoey, mientras que el grupo masculino tiene el nombre de los Saja Boys, que puede acompañarte a la escuela con estas 6 ideas para decorar la mochila. También puedes optar por estas 5 opciones para crear porta credenciales inspirados en KPop Demon Hunters.

Una forma sencilla puede ser con parches adhesivos, llaveros, listones, pines o pequeñas piezas de foami. La paleta de HUNTRIX incluye tonos como morado, amarillo, rosa, azul y turquesa, mientras que los Saja Boys utilizan una estética pastel. También puedes elegir estas 6 ideas para decorar carpetas escolares con los personajes de KPop Demon Hunters.

6 ideas para decorar tu mochila con temática Saja Boys y Huntrix de KPop Demon Hunters|IA

Así puedes decorar la mochila

1. Guerreras KPop: Una primera propuesta consiste en colocar un parche de cada integrante de HUNTRIX. Otra alternativa consiste en elaborar tres pequeños moños con listón y añadir una inicial para cada integrante. La propuesta puede combinar el amarillo, rosa, morado, azul y turquesa, sin asignar un único tono permanente a cada personaje.

2. Jinu: El accesorio puede llevar una silueta del personaje, una estrella y una pequeña referencia a “Soda Pop”.

3. Mystery: Puede convertirse en un diseño con fondo morado y una figura central que destaque su cabello sobre el rostro.

4. Romance: Su presencia destaca tanto en “Soda Pop” como en “Your Idol”, por lo que una pieza inspirada en él puede combinar elementos de ambas presentaciones.

5. “Soda Pop”: La canción presenta al grupo masculino con una imagen juvenil, colorida y cercana al estilo de una boy band tradicional. Se pueden utilizar burbujas, estrellas, corazones, letras redondeadas y tonos pastel.

6. “Your Idol”. Para esa presentación, el grupo abandona la imagen inocente y muestra su naturaleza sobrenatural mediante sombreros negros, una puesta en escena oscura y elementos relacionados con Gwi-Ma.

Para proteger las piezas del roce diario, una opción práctica consiste en colocar una capa de plástico transparente sobre cada recorte antes de fijarlo.