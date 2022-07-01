Ingrid Coronado se pronuncia tras la muerte de Fernando del Solar.

Luego de la sensible muerte de Fernando del Solar el día de ayer, el equipo de comunicación de Ingrid Coronado compartió un comunicado de prensa.

"A nombre de Ingrid Coronado e hijos, agradecemos el apoyo, las muestras de cariño y solidaridad recibidas", se lee en el comunicado compartido en las redes sociales de la conductora.

"A nuestros compañeros de prensa, de trabajo y amigos, les pedimos su comprensión y respeto en este momento, en el que la paz y la unión familiar son lo más importante", continúa el escrito.

Esta misma mañana, Ingrid Coronado y sus hijos Luciano, Paolo y Emiliano llegaron a la funeraria para darle el último adiós al conductor argentino.

Doña Rosa, mamá de Fernado, también se dio cita en el recinto para despedir a su amado hijo.

Además, el equipo de la presentadora dejó claro que no se hablará más del lamentable acontecimiento: "Esta será la única comunicación al respecto", señalaron en el escrito.

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Fernando del Solar fallece a los 49 años de edad

Ana Ferro, viuda de Fernando del Solar, ofreció una conferencia de prensa esta misma mañana, donde confirmó que el conductor argentino murió de neumonía.

Entre el reciente fallecimiento de su padre y una gripa que se convirtió en neumonía, Fernando del Solar partió con la última voluntad de ser cremado.

Ana Ferro confirmó que habrá una ceremonia espiritual para despedir al presentador, quien fuera uno de los más queridos en México.

En la misma conferencia de prensa, la joven contó su historia de amor con Fernando del Solar, detalles de la última voluntad del presentador y el buen ejemplo que fue el querido Fer para sus hijos.

Ana confirmó que desea continuar con el legado de Fernando; seguir con las conferencias, motivando gente y llevar esperanza a todos los enfermos de cáncer.

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