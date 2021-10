Ricky Martin no se metió cuchillo, una alergia le hinchó el rostro.

El cantante de 49 años aclaró a través de sus redes sociales que su rostro tuvo una reacción después de ponerse un suero de multivitaminas y echó por tierra los rumores de una cirugía.

Ricky Martin salió a dar la cara luego de que en días anteriores circularon unas imágenes en las que le veía el rostro transformado, por lo que muchos aseguraron que se había sometido a un procedimiento estético, sin embargo, el cantante lo negó.

Pese a que ya su agencia ya había negado que el artista boricua se hubiera puesto algún relleno en la cara, él mismo quiso aclarar los rumores y por medio de sus redes sociales, subió un video hablando de la situación.

“Hola hola familia ¿Cómo están? Que nada, que estoy aquí porque creo que algunos de ustedes están muy preocupados. Preocupados porque supuestamente me hice algo en la cara y yo no me he hecho algo en la cara”, indicó el intérprete de “La bomba”.

El boricua negó alguna cirugía o bótox: “Te lo juro. Mira, tengo líneas, tengo bótox. Si me pongo bótox, se los hubiese dicho porque yo no tengo nada qué esconder. Pero ese día, el día de la entrevista lo que sí hice fue ponerme un suero de multivitaminas y yo creo que ahí vino una reacción rara a mi piel donde nada, simplemente me inflamé pero fuera de eso, fue un día normal”.

Además aclaró que no quiso faltar a sus compromisos y aseguró que está pasando por un gran momento: “Eso sí. No quise cancelarlas entrevistas con toda la inflamación, lo hubiese hecho para que no tuviese yo hoy que estar haciendo este video. Pero que está todo bien. Insisto: mi vida está normal, estoy muy saludable y los conciertos están de p*ta madre. Seguiremos trabajando fuerte pero mira no hay nada, mira, no hay nada (risas). Los quiero mucho, que estén bien, nos vemos esta noche”.

Cabe resaltar que Ricky Martin se encuentra de gira por Estados Unidos al lado de Enrique Iglesias y Sebastián Yatra.

