Ritual: Así aprovecha el eclipse para limpiar tu energía.

El eclipse lunar del 5 de mayo es un evento astrológico de gran importancia que, además de ser un espectáculo fascinante para admirar en el cielo, también puede ser utilizado para realizar una limpieza energética profunda. Afortunadamente, existen rituales sencillos y efectivos que podemos realizar para liberarnos de las cargas emocionales y de las energías negativas que nos impiden avanzar.

Ritual de Padme Vidente. “Baño para recibir a la Luna llena de flores”

A continuación, te guiaremos paso a paso para que puedas aprovechar al máximo este evento astrológico y realizar una limpieza energética profunda que te permitirá conectarte con tu esencia y renovar tu energía vital.

¿Cómo hacer el ritual?

¡Prepárate para liberarte de todo lo que te pesa y darle la bienvenida a la renovación! Este ritual de limpieza energética durante el eclipse lunar del 5 de mayo es sencillo y efectivo. Solo necesitas algunos elementos que probablemente tienes en casa. ¿Estás listo para empezar?

Necesitarás un incienso, un bolígrafo, una hoja de papel blanca, cubos de hielo, un plato extendido de preferencia blanco, la fruta que tengas en casa o en su defecto cualquier alimento cercano a la naturaleza.

Paso 1:

Comienza prendiendo un incienso con un fósforo para purificar el ambiente. Respira profundamente y relájate. Dedica unos minutos a la meditación para dejar tu mente en blanco y concentrarte en el ritual.

Paso 2:

Toma una hoja de papel blanca y escribe todo lo que quieras liberar. Pueden ser emociones negativas, malos hábitos, situaciones del pasado que te impiden avanzar, etc. ¡Sé honesto contigo mismo! Cuando termines de escribir, lee en voz alta lo que anotaste en la hoja y si es necesario, agrega más cosas.

Paso 3:

Es el momento de romper el papel en pequeños pedacitos y recitar una oración. Los expertos recomiendan la siguiente oración: “Bajo la luz del Eclipse Lunar de Escorpio, pido que todo lo que ya no me sirve, todo lo que me detiene y me mantiene jugando pequeño, todo lo que me inhibe de ser mi verdadero yo y vivir mi vida más auténtica, sea suave y sin esfuerzo liberado de mi vida. Gracias. Gracias. Gracias.”

Paso 4:

Coloca los pedacitos de papel en un plato extendido de preferencia blanco y coloca cubos de hielo encima de los papeles. El hielo se derretirá simbolizando la liberación y evaporación de lo que ya no te sirve.

Paso 5:

Toma el incienso que prendiste al principio y pásalo por tu cuerpo para terminar de purificar tu aura.

Paso 6:

El último paso es comer la fruta o cualquier alimento que tengas en casa y que represente el retorno de las bendiciones del universo a tu cuerpo.

Recuerda que puedes hacer este ritual hasta el 15 de mayo, aunque lo más recomendable es hacerlo durante la noche del 5 de dicho mes, cuando la energía del eclipse lunar es más poderosa.