Triste muerte de una querida actriz: estuvo en ‘Juego de Gemelas’, pero nadie la recuerda

“Juego de Gemelas” se convirtió en una de esas películas inolvidables que marcaron la infancia de millones de niños, dejando huella con sus entrañables personajes y escenas memorables. Con el paso del tiempo, su encanto siguió vivo, conquistando a generaciones enteras.

En las últimas horas, se confirmó la triste noticia del fallecimiento de una de sus integrantes: Polly Holliday. Aunque su nombre no es tan recordado por el público mexicano, seguramente la reconoces por su icónico papel en la película.

¿Quién era Polly Holliday, la actriz de “El Juego de Gemelas” que murió?

Polly Holliday, recordada por interpretar a la estricta directora Marva Kulp en ‘Juego de Gemelas’, murió a los 88 años en Manhattan. Aunque su rostro no era el más popular de la película protagonizada por Lindsay Lohan, su papel aportó un toque inolvidable a la historia que marcó a toda una generación.

Originaria de Alabama y nacida en 1937, alcanzó la fama en televisión con su personaje de Flo en la serie Alice, donde su famosa frase “Kiss my grits!” se convirtió en un ícono cultural. En el cine también dejó huella, especialmente con su participación en Gremlins como la temida viuda Ruby Deagle, además de aparecer en producciones destacadas de Hollywood.

¿De qué murió Polly Holliday, la actriz de “Juego de Gemelas”?

Polly Holliday murió a causa de una neumonía. La triste noticia despertó mensajes de admiración y nostalgia en todo el mundo. Su estilo particular, su carisma y la fuerza de sus interpretaciones continúan siendo recordados, dejando un legado que trasciende generaciones y que seguirá inspirando a quienes valoran su trayectoria artística.

¿Cómo fue su personaje en “Juego de Gemelas”?

Marva Kulp era la estricta y exigente directora del colegio donde estudiaban las gemelas. Su personaje se destacaba por imponer reglas severas y mantener un control firme sobre los estudiantes, generando situaciones cómicas y tensas a lo largo de la película.

A pesar de su carácter rígido, este personaje también tenía momentos de vulnerabilidad que mostraban un lado más humano y cercano. Esto permitió que la audiencia conectara con ella, apreciando la mezcla de autoridad y simpatía que Polly Holliday logró transmitir con naturalidad.

Su presencia en la película, aunque no fuera la protagonista, dejó una huella importante en la historia, ya que aportó equilibrio y contraste frente a los personajes principales, haciendo que las escenas escolares resultaran más entretenidas y memorables para quienes crecieron viéndola.