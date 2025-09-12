¿Establo o granero? Sitios de La Granja VIP donde dormir podría ser un reto para las celebridades

En La Granja VIP, dormir en una cómoda cama quedó en el pasado para las celebridades que acepten formar parte de este reto extremo y nunca antes visto en la televisión, ¿crees que se animen a pasar la noche en el piso, o peor aún, a campo abierto de la forma más ruda?

¿Qué lugares en una granja son los más incómodos para dormir?

Hasta ahora, sólo 3 celebridades fueron confirmadas para La Granja VIP: Alfredo Adame, Jawy Méndez y Kim Shantal , los 3 son muy polémicos, saben cómo dar show y no les da miedo la funa en redes sociales, ¿pero qué tal les caería pasar una noche en estos lugares?

EL GALLINERO

Puede que nuestras celebridades sí logren caber en un gallinero si éste es amplio, pero si se les presenta el reto de dormir ahí tal vez pasen la peor noche de su vida por el olor a excremento, el riesgo de los parásitos y porque las gallinas hacen mucho escándalo ya que comienzan a cacarear desde muy tempranito, ¿te imaginas?

EL CUARTITO DE HERRAMIENTAS

Toda granja tiene un espacio o cobertizo especial para guardar las herramientas de agricultura y ganadería , y aunque en las películas rosas se nos muestra a este lugar como un espacio íntimo ideal para el romance, lo cierto es que pasar una noche entre palas, cuchillos, rastrillos y el olor a fertilizante no suena nada candente.

EL ESTABLO

Pasar la noche en el establo es, sin duda, una de las peores ideas: sucio, lleno de animales grandes, paja y excremento, en este lugar la presencia de moscas y otros insectos está a la orden del día, además de que el ruido de animales como caballos o vacas puede ser simplemente intolerable... ¿te animarías?

EL GRANERO

El granero o pajar también tienen el estereotipo de ser lugares para el romance... pero no es así: ¡las alergias por la paja llena de polvo están a la orden del día, y ni qué decir de los roedores que se dan sus vueltas en la noche por esos lugares debido a que son calientitos! Mejor pensar en otra opción.

Para La Granja VIP los nervios, las especulaciones y el chisme están a todo lo que da ya que ni las mismas celebridades saben qué es lo que les espera con los retos e incomodidades, ¿crees que la incomodidad llegue al límite cuando se les ordene dormir en alguno de estos sitios o no?

¿Cuándo se estrena La Granja VIP en TV Azteca?

No tendrás que esperar mucho para ver cómo son las instalaciones en las que 16 celebridades deberán vivir y trabajar a lo largo de 10 semanas: ¡no te pierdas el estreno de La Granja VIP este domingo 12 de octubre del 2025 a través de la señal de Azteca UNO, te vas a divertir!