Si tienes esta moneda de Venustiano Carranza en México, podrías venderla en miles: es valiosa para coleccionistas

Los coleccionistas buscan incansablemente dar con esta moneda de Venustiano Carranza en México, pero la realidad es que muy pocas personas la conservan. Su rareza y valor histórico la convierten en un objeto codiciado que despierta gran interés entre expertos y aficionados. Aquí te contamos todas sus características y cómo puedes identificarla.

Si tienes la suerte de ser uno de los privilegiados en poseer esta divisa, es importante saber que podrías volverte rico de la noche a la mañana. Por eso, no dejes pasar la oportunidad de cambiar tu suerte con esta pequeña pero poderosa pieza metálica.

Fuente: ebay La moneda de 100 pesos con la efigie de Venustiano Carranza.

¿Cómo es la moneda de Venustiano Carranza de 1984?

En numerosas plataformas de compra y venta, es común encontrar ofertantes que aseguran que esta moneda posee un valor mucho más elevado del que realmente tiene. La información circula con rapidez, generando expectativas exageradas y confundiendo a quienes desconocen su precio real, lo que hace que muchos se ilusionen sin fundamento.

Sin ir más lejos, en eBay un vendedor de Albuquerque, New Mexico, Estados Unidos, indica que la misma moneda vale US $1,500.00 (poco más de 27 mil pesos mexicanos), una cifra que sorprende a coleccionistas y curiosos por igual. Sin embargo, este precio no siempre refleja su valor verdadero en el mercado, por lo que es importante investigar y comparar antes de tomar cualquier decisión de compra o venta.

¿Cuáles son las características verdaderas de esta moneda valiosa?

La moneda de 100 pesos con la efigie de Venustiano Carranza, emitida por el Banco de México en 1989, es una pieza muy codiciada por coleccionistas.

Se destaca por su diseño detallado: el anverso muestra el Escudo Nacional con la leyenda “ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”, mientras que el reverso presenta el retrato de Carranza con la inscripción “V. CARRANZA” y el número 100.

Fuente: Canva Emitida por el Banco de México en 1989, es una moneda muy codiciada por los coleccionistas.

Su canto es liso, y aunque dejó de circular oficialmente en 1995, su valor como objeto de colección ha crecido notablemente. Si tienes la fortuna de poseer esta moneda, es importante conocer sus características y consultar con expertos numismáticos para determinar su verdadero valor.

Pese a su tamaño y aparente simplicidad, esta pequeña pieza metálica puede convertirse en un tesoro para coleccionistas, ofreciendo la posibilidad de obtener importantes ganancias a quienes saben reconocer su rareza y estado de conservación.