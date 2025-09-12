De qué está enferma Yolanda Andrade: el resumen de su salud y cómo está actualmente

Yolanda Andrade atraviesa una situación de salud sumamente complicada desde hace un par de años. Es por esto que se ha visto obligada a alejarse de los reflectores y pausar temporalmente parte de los proyectos que encabezaba, con el fin de poder someterse a los tratamientos.

Lamentablemente, el estado de la actriz mexicana sigue siendo delicado y todavía no hay una fecha estimada para que pueda retomar las actividades cotidianas que solía llevar antes, según lo que la famosa ha compartido en sus apariciones públicas. Por lo que será en las próximas semanas cuando se tengan novedades respecto a si tiene nuevas alternativas o sugerencias de los médicos.

¿Cómo empezó la enfermedad de Yolanda Andrade?

Fue en abril de 2023 cuando comenzaron los problemas médicos de Yolanda Andrade y se le diagnosticó un aneurisma cerebral. Pese a que en su momento recibió atención inmediata, le quedaron algunas secuelas que fueron deteriorando su calidad de vida.

Instagram / @yolandaamor Yolanda Andrade ha pasado por varias complicaciones de salud tras un aneurisma cerebral

Para febrero de 2024, las alarmas de una recaída se encendieron, pues la presentadora fue vista con un tanque de oxígeno que le ayudaba a respirar. Ante los cuestionamientos que recibió, la también conductora explicó que se trataba de una alternativa para reducir los malestares que le quedaron por el aneurisma, pero aseguró que todo marchaba bien.

Los meses siguientes permaneció la duda respecto a qué es lo que realmente le pasaba, en especial porque la amiga de Montserrat Oliver empezó a usar un parche en el ojo izquierdo; y poco después incluso fue captada siendo trasladada en silla de ruedas.

El fuerte diagnóstico que supuestamente recibió Yolanda Andrade

Tras estas preocupantes apariciones y después de pasar varias semanas alejada completamente de los reflectores, surgió una versión sobre un presunto diagnóstico de esclerosis múltiple. Esta enfermedad sería la causante del deterioro de su habla y movilidad, las cuales le impedirían regresar al programa de televisión del que era titular.

Hasta septiembre de 2025, este padecimiento no ha sido confirmado por Yolanda Andrade. Sin embargo, recientemente reapareció y mencionó que sigue en recuperación junto a un gran equipo de profesionales.