Los rituales para aprovechar la energía de la temporada de Libra

La temporada Libra ha llegado y expertos en astrología y espiritualidad han compartido algunos de los mejores rituales para aprovechar al máximo la energía de este signo del zodiaco, el cual está relacionado con la armonía, la belleza, el equilibrio y el amor, por lo que es un buen momento para manifestar todas estas cosas positivas en nuestra vida.

Estos son los mejores rituales para aprovechar la temporada de Libra

El primero de los rituales más poderosos en esta temporada de Libra consiste en conectar con la madre Tierra para así poder equilibrar nuestras vibraciones y deshacernos de sentimientos negativos que hemos acumulado en los últimos meses. Este ritual es muy sencillo y consiste en abrazar un árbol durante medio minuto o más, esto nos ayudará a conectar con la naturaleza. También funciona el caminar descalzos sobre el pasto o el piso de tierra.

Otro de los rituales más importantes consiste en elaborar una carta que no vas a enviar, esto con el objetivo de que puedas plasmar y liberarte de todas las emociones que tienes reprimidas y así desprenderte de la energía de tus relaciones pasadas, aunque dirijas la carta a una persona en especial debes saber que no tienes que enviarla, especialmente sí ya has cerrado ese ciclo.

El tercer ritual para aprovechar la temporada de Libra consiste en el autodescubrimiento y se trata de dibujar un círculo que dividirás en ocho partes iguales y en el plasmarás diferentes aspectos de tu vida, después evaluarás cada una y colorearás la sección dependiendo de qué tan feliz te encuentres en ese aspecto.

Este último ritual se trata de una recopilación y una autoevaluación para descubrir que tan cerca estamos de nuestros objetivos, aunque lo más importante será conocer qué es lo que nos falta para poder sentirnos plenos con todo lo que tenemos y también mostrar gratitud en las áreas en las que estemos felices o conformes.